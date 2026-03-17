Amazzonia Papa | custodire il creato e rispetto per la vita in tutte le sue forme

Il Papa ha sottolineato l'importanza di custodire l'Amazzonia e di rispettare tutte le forme di vita. Durante un discorso, ha invitato a diventare una Chiesa che si dedica a proteggere la natura e sostiene i più deboli, ricordando il ruolo di essere vicini ai poveri e ai piccoli. La sua dichiarazione si inserisce in un messaggio di attenzione verso l’ambiente e i più vulnerabili.

“Siamo chiamati a essere la Chiesa delle beatitudini, una Chiesa che fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri”. Cosi Papa Leone in un videomessaggio – in lingua spagnola – alla conferenza ecclesiale dell’Amazzonia. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Amazzonia, Papa: custodire il creato e rispetto per la vita in tutte le sue forme Articoli correlati L’amore in tutte le sue forme celebrato da Verona in LoveAperture straordinarie, visite guidate gratuite e due palazzi che diventano il cuore culturale della città nel weekend di San Valentino Quest'anno,... Leggi anche: Tutte le forme di vita hanno un antenato comune ma nei nostri geni c'è la traccia di qualcosa di ancora più antico (e misterioso) Amazzonia, Papa: custodire il creato e rispetto per la vita in tutte le sue forme Una raccolta di contenuti su Amazzonia Papa custodire il creato e... Il Papa, l'Amazzonia è minacciata da abusi e sfruttamentoIl contesto attuale esige una risposta adeguata alle numerose sfide sociali, ambientali, culturali ed ecclesiali che persistono in Amazzonia, minacciata da situazioni di abuso e sfruttamento. (ANSA) ... ansa.it Amazzonia, Papa Leone XIV: La Chiesa vuole essere un rifugio sicuro che genera e protegge la vitaSo che realizzerete l’elezione della presidenza per il periodo 2026-2030, il cui compito, tra gli altri, sarà quello di continuare ad animare l’attuazione del Sinodo per l’Amazzonia e preparare allo ... acistampa.com