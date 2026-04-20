' In tutte le sue forme' | in programma un evento su storia e cultura del Movimento paralimpico

Mercoledì 22 si terrà un evento dedicato alla storia e alla cultura del Movimento Paralimpico, con inizio alle 10 e accrediti dalle 9. La manifestazione approfondirà vari aspetti legati alla presenza e allo sviluppo di questa realtà nel tempo, coinvolgendo relatori e pubblico interessato. L’appuntamento si svolgerà in una sede dedicata e sarà aperto a chi desidera conoscere meglio il percorso e le iniziative del movimento.

‘In tutte le sue forme - storia e cultura del Movimento Paralimpico’. E’ questo il titolo dell'evento in programma per mercoledì 22 con inizio alle 10 - accrediti dalle 9.30 - nella Sala Estense (piazza Municipio) in preparazione del memorial Falchetti.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate L’amore in tutte le sue forme celebrato da Verona in LoveAperture straordinarie, visite guidate gratuite e due palazzi che diventano il cuore culturale della città nel weekend di San Valentino Quest'anno,... Amazzonia, Papa: custodire il creato e rispetto per la vita in tutte le sue forme“Siamo chiamati a essere la Chiesa delle beatitudini, una Chiesa che fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri”. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sport e ricerca scientifica, torna la Run For Science; Federazione Italiana di Bocce - Un nuovo spazio per crescere: la FIB sbarca su LinkedIn - FIB; Run for Science a Verona: quattro giorni tra ricerca, sport e innovazione; Limbadi, prende forma la lista di Muzzupappa: Una vera formazione civica ispirata alla partecipazione di tutti · ilvibonese.it. Olimpiadi Milano Cortina: dove e quando vedere la Cerimonia di chiusura dei GiochiL'evento oggi domenica 22 febbraio, alle ore 20, nella storica Arena di Verona. Il filo conduttore sarà Beauty in Action, un omaggio alla bellezza del movimento in tutte le sue espressioni. Segui la ... rainews.it Adriana Poli Bortone e il tattoo "amarcord" per il Movimento sociale italiano: ed è subito polemica - facebook.com facebook La sigla del Movimento sociale italiano – il partito che ha raccolto ex fascisti e membri della Repubblica sociale italiana – da oggi sarà marchiato sulla pelle della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. La prima cittadina si è presentata negli spazi del Lecce F x.com