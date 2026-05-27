Diesel a 20 cent al litro per un errore di virgola | distributore preso d’assalto ad Avelengo

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un distributore di carburante ha applicato erroneamente un prezzo di 20 centesimi al litro di diesel a causa di un errore di virgola. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, portando a lunghe code e a persone che hanno riempito taniche di fortuna. Le scorte di carburante sono state rapidamente esaurite. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino del prezzo corretto.

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La notizia dello sconto involontario ben presto si è diffusa tra i residenti con un inevitabile assalto al distributore con lunghe code e gente che addirittura ha riempito taniche di fortuna fino a che le scorte di carburante non sono andate esaurite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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