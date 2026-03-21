In Umbria, i distributori di carburante applicano sconti di soli 13 centesimi al litro su benzina e diesel, ben al di sotto dei 25 centesimi previsti dal Governo. La riduzione effettiva dei prezzi sembra essere più contenuta rispetto a quanto stabilito dal decreto legge, con alcune concessionarie che scelgono di applicare sconti inferiori rispetto alle indicazioni ufficiali. La situazione riflette le tensioni tra le decisioni politiche e le pratiche sul campo.

Lo sconto di 25 centesimi sulla benzina e sul diesel? A quanto pare i distributori hanno deciso di "testa loro" e la riduzione del prezzo stabilita dal Governo in realtà è molto inferiore a quanto deciso con il Dl. Basta farsi un giro per rendersi conto. E la conferma, anche in Umbria, arriva dall’ Unione consumatori, che ha monitorato con attenzione i prezzi, rilevando che sulla benzina lo sconto nella nostra regione è di soli 14 centesimi e sul gasolio di 13. "Il taglio delle accise sui carburanti di 20 cent previsto dal decreto legge 33 del 18 marzo 2026 – scrive l’associazione –, pur essendo entrato in vigore il 19 marzo, non ha prodotto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra e il boom dei prezzi. Su benzina e diesel sconti ridotti: "In Umbria solo 13 cent al litro"

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