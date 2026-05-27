Diesel a 19,9 centesimi al litro per un errore caos e code alla stazione di servizio | danno da 10mila euro

Un errore nel prezzo del diesel ha portato a una vendita a 19,9 centesimi al litro, generando caos e lunghe code alla stazione di servizio. La confusione ha causato danni stimati di circa 10.000 euro. Molti automobilisti si sono precipitati per approfittare dell’offerta, attirando una folla numerosa. L’episodio ha creato disagi e affollamenti, con clienti che si sono trovati a fare la fila in attesa di rifornimenti a un prezzo molto inferiore rispetto a quello normale.

Soltanto 19,9 centesimi per un litro di diesel. Un prezzo "impossibile", soprattutto al giorno d'oggi, che ovviamente ha attirato orde di automobilisti in cerca di un pieno "in saldo". È successo nella stazione di servizio di Avelengo, piccolo paesino in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diesel a 20 centesimi per errore, code a un distributore in Alto Adige

Notizie e thread social correlati

Diesel a 20 centesimi al litro, ecco cosa è successoUn distributore in Alto Adige ha venduto diesel a 19,9 centesimi al litro a causa di un errore di prezzo.

Prezzi diesel e benzina: riduzione di 25 centesimi a litro prorogata al 1° maggioIl Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare fino al primo maggio lo sconto di 25 centesimi al litro sui carburanti, originariamente previsto...

Temi più discussi: Il governo proroga il taglio delle accise per due settimane, ma sul diesel lo sconto sarà ridotto a 10 centesimi; Taglio delle accise su diesel e benzina verso la proroga. Sciopero dei tir, si tenta la mediazione; Ok del Cdm al nuovo decreto carburanti: taglio accise fino al 6 giugno; Benzina e gasolio, il Mef: le risorse ci saranno per il taglio delle accise e per i Tir.

Diesel a 20 centesimi al litro, distributore preso d'assalto: in coda per ore, gli automobilisti fanno scorta con le tanicheLa voce è rimbalzata di smartphone in smartphone in pochissimi minuti, scatenando una vera e propria caccia all'oro nero. Scene di pura ... msn.com

Al distributore di AvelengoLa causa dell'involontario sconto è stata un errore elettronico. La stazione di servizio in questione è una cosiddetta 'ghost-station' ... blitzquotidiano.it

¿diesel o benzina? reddit