Un distributore in Alto Adige ha venduto diesel a 19,9 centesimi al litro a causa di un errore di prezzo. La promozione improvvisa ha attirato numerosi clienti che si sono riversati sul distributore, creando file e confusione. La situazione è rimasta sotto controllo per poche ore, poi il prezzo è stato corretto. La vicenda ha generato un grande afflusso di automobili e persone nel distributore coinvolto.

Ad Avelengo, in provincia di Bolzano, il desiderio di tutti gli automobilisti si è avverato per qualche istante. Nella mattinata di mercoledì 27 maggio un distributore self-service del comune altoatesino ha erogato gasolio al prezzo stracciato di 19,9 centesimi al litro per via di un errore elettronico. Inevitabile il "successo" riscontrato tra gli automobilisti, che si sono recati in massa presso il fornitore per fare il pieno. Il fenomeno ha causato scene di caos, con lunghe code di auto e persone munite di taniche hanno fatto scorta ad un prezzo scontatissimo. L’erogazione è proseguita fino all’esaurimento del carburante, causando un danno per l’esercente di circa 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diesel a 20 centesimi al litro, ecco cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

prezzo carburanti diesel quasi 2 euro al litro!!!

Notizie e thread social correlati

Carburanti, taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel: ecco cosa cambiaIl governo ha deciso di ridurre temporaneamente di 20 centesimi al litro le accise su benzina e diesel, con un intervento che durerà 20 giorni.

Taglio delle accise sui carburanti: via libera del governo Meloni. Meno 20 centesimi al litro per il gasolio e 5 centesimi per la benzinaIl governo ha approvato il decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 20 maggio.

Temi più discussi: Prezzo Gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto sulle accise: ecco di quanto aumenta; Il governo proroga il taglio delle accise per due settimane, ma sul diesel lo sconto sarà ridotto a 10 centesimi; Carburanti, il taglio delle accise durerà fino al 6 giugno: Diesel da -20 a -10 cent, benzina resta a -5. 300 milioni ai camionisti,...; Caro-carburanti: lo sconto sulle accise continua, ma cambia per il diesel.

Decreto Carburanti: nuova proroga delle accise Il Consiglio dei Ministri del 22 maggio ha approvato il quarto taglio delle accise sui carburanti. Benzina: sconto invariato a 5 centesimi/litro Diesel: sconto ridotto da 20-25 a 10 centesimi/litro Il provvedim x.com

Diesel a 20 centesimi per errore, code a un distributore in Alto Adige(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - Un guasto elettronico in una stazione di servizio ad Avelengo ha causato uno sconto involontario sul diesel, provocando scene di autentico caos. Lo riporta la Neue Südtirole ... msn.com

C'è un guasto e il diesel costa solo 20 centesimi: code di automobilisti per fare rifornimentoC'è chi si è presentato pure con delle taniche. Il sogno del pieno a pochi euro è finito con lo svuotamento delle scorte ... trentotoday.it