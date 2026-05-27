Grace, scrittrice di New York, si trasferisce in un ranch nel Montana dopo aver avuto un figlio. La casa apparteneva allo zio di Jackson, che l’ha ereditata di recente. La narrazione si concentra sulla sua esperienza di maternità, descrivendo momenti di confusione e caos, con elementi di uno stile punk che accentuano il suo stato emotivo. La storia si svolge nel contesto di un trasferimento in una zona remota, con attenzione alle dinamiche familiari e alle trasformazioni personali.

Grace è una scrittrice newyorchese che si trasferisce in un ranch nel Montana dopo aver avuto un figlio con Jackson, che ha ereditato quella casa dallo zio da poco defunto. Una dimora isolata, in aperta campagna, circondata da prati immensi e immersa nel silenzio. La ragazza fatica ad adattarsi a quel paesaggio brullo e desolato e la sua stessa ispirazione viene meno, complicata inoltre dalle difficoltà di crescere il bambino e dalle ripetute assenze del compagno. La protagonista di Die My Love soffre forse della depressione post-partum? Il merito della sceneggiatura è proprio nel rifiuto esplicito della diagnosi. Un film che non spiega, non contestualizza, non vuole trovare una ragione a tutti i costi dietro la deriva psicologica di Grace, ma costruisce l’umore e l’atmosfera tramite gli eventi che accadono. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Die My Love: quando la maternità si fa delirio punk – Recensione

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