Eva recensione | quando la maternità mancata ha il sapore dell’horror

Eva, recensione: quando la maternità (mancata) ha il sapore dell’horror Un film che mette in scena un urlo di protesta contro i problemi del mondo, ma che allo stesso tempo affronta un dolore personale attraverso una narrazione dark ideata dalla regista. La pellicola si concentra su una donna alle prese con le conseguenze di una maternità mancata, usando toni inquietanti per rappresentare emozioni profonde e conflitti interiori. La regista ha scelto un approccio fiabesco per esplorare tematiche complesse e intime.

Un urlo contro la deriva del pianeta, ma anche l'analisi di un dolore privatissimo in una fiaba nera confezionata da Emanuela Rossi. Non si può dire che Emanuela Rossi manchi di coraggio. La sua opera seconda, Eva, torna ad approfondire temi già presenti nell'esordio del 2019, Buio, che sembrano stare particolarmente a cuore alla cineasta. La genitorialità, la crisi globale, quel senso di apocalisse imminente che ci portiamo dietro, ma anche il contatto con la natura e con le entità immateriali, il tutto condito da una buona dose di atmosfere horror. Nei suoi film, Emanuela Rossi prende per mano il pubblico spingendolo ad affacciarsi sull'orlo dell'abisso e poco importa se, nel corso del processo, la coerenza narrativa viene meno o se certi .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eva, recensione: quando la maternità (mancata) ha il sapore dell’horror Notizie correlate Lee Cronin – La Mummia, recensione: un horror che non ha paura di essere estremoIl regista azzera ogni venatura romantica da una delle figure cinematografiche più citate, costruendo un'opera oscura in cui l'esagerazione scenica... ‘Love me Tender’, la recensione: maternità rara e rarefattaLove Me Tender è il secondo lungometraggio diretto da Anna Cazenave Cambete uscirà in sala con Wanted Cinema a partire dal 23 aprile 2026. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Eva, recensione: quando la maternità (mancata) ha il sapore dell’horror; EVA - MYmovies; I Cesaroni - Il ritorno: le tre cose che abbiamo adorato e le tre che ci sono mancate tantissimo; I Cesaroni, buona la prima. Ma che amarezza questi finti adolescenti. Eva, recensione: quando la maternità (mancata) ha il sapore dell’horrorEva: un urlo contro la deriva del pianeta, ma anche l'analisi di un dolore privatissimo in una fiaba nera confezionata da Emanuela Rossi. movieplayer.it Curve, carattere e uno sguardo che non lascia scampo. Eva Menta - facebook.com facebook