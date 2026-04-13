‘Love me Tender’ la recensione | maternità rara e rarefatta
Love Me Tender è il secondo lungometraggio diretto da Anna Cazenave Cambete uscirà in sala con Wanted Cinema a partire dal 23 aprile 2026. Il film, dopo il suo esordio internazionale alla Settimana della Critica del Festival di Cannes è ora in concorso ai Rendez Vous – il Festival del Nuovo cinema francese di Roma. La pellicola ci dà l’occasione di indagare il mondo di una madre: potente, travagliato, responsabile, in continua evoluzione. Una storia che celebra il tempo. Al centro della narrazione c’è Clémence, una donna che, alla fine dell’estate, confessa all’ex marito di avere relazioni sentimentali con altre donne. Una scelta che segna una frattura irreversibile: l’uomo le sottrae la custodia del figlio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Love me, Love me, recensione: da Wattpad allo schermo un film pieno di clichéArriva su Prime Video l'adattamento della celebre serie letteraria Young Adult di Stefania S.