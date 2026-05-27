Diciotto anni all' estero e poi il ritorno | il chirurgo milanese Paolo Girotti ora è primario in Puglia

Dopo diciotto anni all'estero, il chirurgo milanese Paolo Girotti è tornato in Italia e ha assunto il ruolo di primario in una struttura sanitaria pugliese. La sua esperienza internazionale ha portato a questa nomina, che rappresenta un esempio di trasferimento di competenze nel settore medico locale. Girotti ha lavorato in diversi paesi prima di rientrare e ora guida un reparto di chirurgia in una regione del Sud Italia.

Un importante "ritorno dei cervelli" tocca da vicino la sanità italiana e l'eccellenza medica milanese. Dopo diciotto anni trascorsi all'estero tra Polonia, Germania e Austria, il chirurgo milanese Paolo Girotti, 46 anni, ha deciso di rientrare in Italia per assumere la direzione dell'unità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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