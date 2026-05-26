Dall’Austria a Casa Sollievo il milanese Paolo Girotti è il nuovo direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica
Il chirurgo milanese Paolo Girotti, nato nel 1980, è stato nominato direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo. Girotti ha lavorato in Austria prima di assumere il nuovo ruolo. La sua nomina è stata comunicata dall’istituto e avviene in seguito a un avvicendamento nel reparto. Girotti prende il posto di un predecessore e continuerà a guidare le attività chirurgiche toraciche della struttura.
Il chirurgo milanese Paolo Girotti, classe 1980, è il nuovo direttore dell'Unità di Chirurgia Toracica dell'Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo.Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2005 e l'abilitazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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