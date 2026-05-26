Dall’Austria a Casa Sollievo il milanese Paolo Girotti è il nuovo direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica

Notizia in breve

Il chirurgo milanese Paolo Girotti, nato nel 1980, è stato nominato direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo. Girotti ha lavorato in Austria prima di assumere il nuovo ruolo. La sua nomina è stata comunicata dall’istituto e avviene in seguito a un avvicendamento nel reparto. Girotti prende il posto di un predecessore e continuerà a guidare le attività chirurgiche toraciche della struttura.