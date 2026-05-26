Dall’Austria all’IRCCS Casa Sollievo | il chirurgo milanese Paolo Girotti è il nuovo direttore della Chirurgia Toracica

Notizia in breve

Il chirurgo milanese Paolo Girotti è stato nominato nuovo direttore della Chirurgia Toracica presso l’IRCCS Casa Sollievo. Girotti, proveniente dall’Austria, ha assunto il ruolo in seguito a una decisione ufficiale dell’istituto. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore e conferma la sua esperienza nel settore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incarichi precedenti o progetti specifici.