Dall’Austria all’IRCCS Casa Sollievo | il chirurgo milanese Paolo Girotti è il nuovo direttore della Chirurgia Toracica
Il chirurgo milanese Paolo Girotti è stato nominato nuovo direttore della Chirurgia Toracica presso l’IRCCS Casa Sollievo. Girotti, proveniente dall’Austria, ha assunto il ruolo in seguito a una decisione ufficiale dell’istituto. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore e conferma la sua esperienza nel settore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incarichi precedenti o progetti specifici.
Il chirurgo milanese Paolo Girotti, classe 1980, è il nuovo direttore dell'Unità di Chirurgia Toracica dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2005 e l'abilitazione all'esercizio della professione medica nell'anno successivo, nel 2011 si specializza in Chirurgia Generale d'Urgenza presso l'Università Statale di Milano e parte subito per la sua esperienza all’estero dove riceve due riconoscimenti importanti presso le più prestigiosi cliniche universitarie europee. Nel 2012, a... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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