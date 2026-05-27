Leica Galerie Milano celebra il linguaggio della Street photography con Phil Penman e la sua mostra "Street diary". Allestita fino al 12 settembre, la mostra riunisce 34 scatti dell’autore britannico per raccontare New York e il mondo come organismo vivo, di contrasti: atmosfere urbane dense, tra persone, nebbie e riflessi. Momenti di spontaneità e ironia che emergono come improvvisi tagli di luce. Penman (Briantspuddle, Dorset, 1977) ha dedicato gli ultimi due decenni a documentare il mutamento della sua città d’elezione, New York. "La parte che preferisco della giornata è conversare con persone di ogni estrazione sociale e imparare qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diario urbano di Penman: "Così catturo l’autenticità"

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