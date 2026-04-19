Cloris Brosca, nota come la “Zingara” degli anni 90, ha raccontato di aver ricevuto richieste di numeri del Lotto nonostante si presentasse come attrice, con risposte che le chiedevano comunque di fornirli. Ha anche ricordato un episodio in cui un turista la aveva afferrata come se fosse un animale. La sua figura si era fatta riconoscere anche per la frase “Io sono la Zingara che fa le carte”, diventata un vero e proprio tormentone di quel periodo.

“Io sono la Zingara che fa le carte (e dalle carte dipende la sorte)”. È stato un vero e proprio tormentone degli Anni 90. L’attrice Cloris Brosca ha prestato voce e volto proprio al ruolo della Zingara dal 1995 nello storico programma Rai “ Luna Park” con al timone Pippo Baudo. “Io a un certo punto la Zingara l’ho messa totalmente da parte, – ha dichiarato l’attrice a Fanpage – invece avrei potuto capitalizzare quel successo per traghettarlo altrove. Cioè l’affetto del pubblico per la Zingara verso il teatro. Non ho avuto quella capacità manageriale”. Sul rapporto con i fan ricorda: “ Sono sempre stata gentilissima con tutti quelli che mi fermavano (.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevano i numeri del Lotto e quando gli rispondevo che ero un’attrice rispondevano: ‘fa ‘niente, dacceli lo stesso’. Un turista mi catturò, come se fossi un animale”: così la “zingara” Cloris Brosca

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 3 Marzo Febbraio 2026

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