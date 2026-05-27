Di Mauro ha confessato che Alonge era prigioniero dei partiti | La Vardera come un fiume non risparmia neanche Di Rosa

Roberto Di Mauro ha dichiarato che Alonge era prigioniero dei partiti. Le sue affermazioni sono state rilasciate ad AgrigentoNotizie e hanno suscitato discussioni e confronti tra gli interlocutori. La dichiarazione ha avuto un impatto immediato sul clima politico in vista del ballottaggio. La Vardera ha commentato le parole di Di Mauro, che non ha risparmiato nemmeno Di Rosa, contribuendo ad alimentare il confronto pubblico.

Le dichiarazioni di Roberto Di Mauro rilasciate ad AgrigentoNotizie hanno immediatamente acceso il dibattito e lo scontro in vista del ballottaggio. E siamo ad appena 2 giorni dal voto del primo turno. Quella frase del leader di Mpa che afferma di “lasciare libero” Dino Alonge nella gestione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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