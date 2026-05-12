Tumore al seno e metastasi al fegato trattati in un unico intervento | la storia di Agnese

Un intervento di sette ore ha coinvolto tre team chirurgici specializzati per trattare contemporaneamente un tumore al seno e le metastasi al fegato. La procedura ha rappresentato un intervento complesso e innovativo, volto a intervenire su entrambe le aree in un’unica operazione. La paziente ha ricevuto così un trattamento che potrebbe migliorare le sue prospettive di salute, grazie a una collaborazione multidisciplinare di specialisti.

Sette ore e tre diverse équipe chirurgiche altamente specializzate per un intervento estremamente complesso che ha consentito di dare una nuova speranza ad Agnese. La donna, poco più che 50enne e in cura presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, era affetta da un carcinoma.🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tumore al seno e metastasi e nuove frontiere di cura. Massimi esperti a congressoLe nuove frontiere della cura del tumore al seno metastatico, l’importanza delle terapie personalizzate e il ruolo sempre più centrale dell’approccio...

Tumore al seno sotto i 40 anni: prolungare la terapia ormonale dimezza il rischio di metastasi"Se hai avuto un tumore al seno prima dei 40 anni e stai per concludere i cinque anni di terapia ormonale, c’è una notizia importante che devi...

Argomenti più discussi: Tumore al seno: incontro aperto al pubblico a Trento sabato 9 maggio; Tumore al seno, terapie sempre più proporzionate al rischio; Nella lotta al tumore al seno, vince la squadra; Tumore al seno e metastasi e nuove frontiere di cura. Massimi esperti a congresso.

#Luiss anche quest’anno corre con #RaceForTheCure contro il tumore al seno: oltre 250 tra studenti, studentesse, docenti e staff hanno aderito alla manifestazione di @komenitalia. Una grande squadra per una grande causa, premiata anche tra le più numer x.com

Accogliere la fiducia dopo il cancro al seno reddit

Tumore al seno, la Lombardia garantisce screening automatico alle donne guariteLa Regione Lombardia approva un protocollo per reinserire nello screening le donne guarite dal tumore al seno dopo 10 anni. Percorso gratuito e automatico ... milanotoday.it