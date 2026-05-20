Schlein | il governo deve rimuovere i blocchi alle comunità energetiche

Il dibattito sulle comunità energetiche torna al centro dell’attenzione, con la leader di un partito che invita il governo a eliminare le restrizioni che ostacolano lo sviluppo di queste iniziative. Attualmente, ci sono diversi ostacoli burocratici che rallentano l’implementazione di progetti collettivi per la produzione e la distribuzione di energia, limitando così le possibilità di riduzione dei costi delle bollette per le famiglie e le imprese. La questione riguarda anche le modalità con cui queste comunità possono contribuire al risparmio energetico e alle energie rinnovabili.

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