Schlein | il governo deve rimuovere i blocchi alle comunità energetiche
Il dibattito sulle comunità energetiche torna al centro dell’attenzione, con la leader di un partito che invita il governo a eliminare le restrizioni che ostacolano lo sviluppo di queste iniziative. Attualmente, ci sono diversi ostacoli burocratici che rallentano l’implementazione di progetti collettivi per la produzione e la distribuzione di energia, limitando così le possibilità di riduzione dei costi delle bollette per le famiglie e le imprese. La questione riguarda anche le modalità con cui queste comunità possono contribuire al risparmio energetico e alle energie rinnovabili.
? Punti chiave Come possono le comunità energetiche abbattere i costi delle bollette?. Quali blocchi burocratici impediscono oggi il risparmio in bolletta?. Perché il governo non ha ancora approvato i decreti attuativi?. Come verrebbero reinvestiti i guadagni ottenuti con l'energia pulita?.? In Breve Manifestazione tenutasi a Roma mercoledì 20 maggio 2026 davanti al Gestore servizi energetici.. Mancanza di decreti attuativi che blocca lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.. Proposta di tavolo permanente con coordinamento per ottenere più personale e risorse dedicate.. Possibilità di reinvestire risparmi energetici in progetti sociali nei vari territori italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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