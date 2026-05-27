Detenuto dà in escandescenze tra ospedale e carcere | agenti evitano la tragedia

Un detenuto trasferito dal carcere di Ariano Irpino all'ospedale di Avellino ha minacciato la scorta e il personale medico del pronto soccorso. Dopo il rientro in carcere, ha appiccato il fuoco alla cella. Gli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Un detenuto tradotto dal carcere di Ariano Irpino all'ospedale di Avellino ha dato vita ieri a una serie di episodi critici: ha prima minacciato la scorta e il personale medico del pronto soccorso, poi, al rientro nell'istituto penitenziario, ha appiccato il fuoco alla propria cella.Gli agenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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