Carcere Bari | 5 agenti feriti da detenuto psichiatrico

Cinque agenti penitenziari sono rimasti feriti in due episodi di aggressione avvenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari. Un detenuto psichiatrico è stato coinvolto negli scontri, causando danni ai membri del personale di sicurezza. Le aggressioni si sono svolte in momenti diversi all’interno della struttura e sono state immediatamente segnalate alle autorità competenti.

Cinque agenti penitenziari hanno riportato ferite a seguito di due distinti episodi di aggressione verificatisi presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Bari. Il sindacato Osapp denuncia che lo stesso giovane, affetto da problemi psichiatrici, sia il responsabile degli scontri avvenuti negli ultimi giorni. La struttura del Fornelli si trova in una condizione critica, aggravata dai lavori di ristrutturazione in corso che complicano la sorveglianza e la gestione dei flussi interni. Le autorità sindacali chiedono il trasferimento immediato dei detenuti con patologie mentali verso strutture cliniche idonee, sottolineando che le carceri non possono sostituire gli ospedali psichiatrici.