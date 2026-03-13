A Lissone si discutono ancora i lavori della Pedemontana, con il cantiere che continua a muoversi senza molte informazioni ufficiali pubblicate. Le autorità non hanno diffuso dettagli aggiornati sul progresso dei lavori e sugli eventuali impatti sul territorio. La mancanza di dati ufficiali alimenta la discussione tra cittadini e associazioni sulla reale situazione del progetto.

Il silenzio sullo stato d’avanzamento dei cantieri di costruzione della Pedemontana, gli effetti del ricorso presentato al Tar dai sindaci del Vimercatese contro la cosiddetta tratta D breve e il suo impatto sull’intera opera, ma anche l’opposizione al futuro pedaggio sulla parte della Milano-Meda inglobata dall’autostrada, che porterebbe pesanti ricadute sulle tasche dei pendolari brianzoli. E poi la richiesta ad Arpa e Comune di Macherio di rendere pubblici e spiegare i dati rilevati dalla centralina di monitoraggio della qualità dell’aria installata nei mesi scorsi accanto alla scuola elementare Rodari della frazione di Bareggia, vicino a cui passa il cantiere dell’autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Lissone i nodi di Pedemontana. Il cantiere avanza: "Fuori i dati"

Articoli correlati

Il maxi cantiere di Pedemontana procede: gli aggiornamenti e le novitàCantiere di Pedemontana: a che punto siamo e quali saranno i prossimi passi? Questo il tema dell’assemblea pubblica organizzata dal comune di Lentate...

Pedemontana a rischio: 600 lavoratori in attesa, cantiere fantasmaCantiere fantasma sulla Pedemontana: la crisi che rischia di bloccare un’arteria strategica e trascina centinaia di lavoratori La variante alla...

Altri aggiornamenti su A Lissone i nodi di Pedemontana Il...

Argomenti discussi: A Lissone i nodi di Pedemontana. Il cantiere avanza: Fuori i dati; L’isola pedonale contesa a Lissone. Sospendere la Ztl non è servito: Nessun vantaggio al commercio.