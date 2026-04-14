A Desio, un cantiere rimasto inattivo da tempo sta causando problemi ai negozi della zona, tra cui uno showroom di arredamento in corso Milano. La mancanza di avanzamenti nel progetto della metrotranvia ha portato difficoltà alle attività commerciali locali, che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa situazione senza un'orizzonte temporale chiaro. La situazione ha attirato l’attenzione di chi lavora quotidianamente nel quartiere.

L’impatto della metrotranvia sul tessuto commerciale di Desio prende il nome di My Home, uno showroom d’arredo situato in corso Milano che oggi si trova a gestire le conseguenze di un cantiere fermo. Marika Cremonesi e Francesca Secchi, titolari dell’attività, affrontano una realtà operativa trasformata radicalmente dai lavori per l’infrastruttura ferroviaria urbana. Logistica paralizzata e criticità strutturali nel cuore di Desio. L’accesso alla zona vitale di Desio, procedendo verso nord dalla direzione Monza-Saronno lungo corso Milano, presenta oggi un quadro di forte degrado. Il restringimento della carreggiata, unito alla presenza di reti metalliche arrugginite a terra e di un cantiere che appare abbandonato, penalizza l’estetica e la funzionalità del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Desio, il cantiere fantasma della metrotranvia soffoca i negozi

Il cantiere senza fine della metrotranvia. Commercianti infuriatiLa metrotranvia Milano–Desio–Seregno continua a essere un cantiere infinito e la pazienza di commercianti e residenti è esaurita.

Desio, i binari non si spostano. Ancora polemica sulla metrotranviaI binari del vecchio tram, quelli che da anni causano disagi e polemiche, restano al loro posto.