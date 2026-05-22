Prof aggrediti all’Itis di Parma il sindaco Guerra | Serve una risposta forte contro l’aggressività

Due insegnanti sono stati aggrediti nei pressi di un istituto scolastico a Parma. Il sindaco della città ha commentato l’accaduto, sottolineando la necessità di risposte decise contro i comportamenti violenti. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si sta interrogando sulle misure da adottare per garantire la sicurezza nelle scuole. La direttrice dell’istituto ha espresso solidarietà ai professori coinvolti, invitando a rafforzare le misure di tutela e prevenzione.

Il sindaco di Parma Michele Guerra è intervenuto dopo la violenza perpretata ai danni di due professori aggrediti nei pressi dell’Itis, esprimendo vicinanza alla scuola e condannando con fermezza gli episodi di violenza.“Ho parlato con il dirigente dell’ITIS per portare la mia solidarietà e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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