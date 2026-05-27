Un giovane è stato arrestato a Cisterna di Latina per atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna. La donna ha presentato denuncia, e mentre si trovava dagli agenti, lui ha continuato a chiamarla. L’arresto è stato eseguito in seguito alle accuse di stalking.

È di un arresto per atti persecutori aggravati il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato a Cisterna di Latina. Un giovane del 1999, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo essere stato sorpreso nei pressi del commissariato mentre continuava a molestare la sua ex compagna, non accettando la fine della loro relazione. L’intervento della Polizia e la flagranza di reato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito della denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Cisterna di Latina. La donna, visibilmente agitata e preoccupata, si è rivolta agli agenti per segnalare le continue molestie e vessazioni subite dall’ex compagno, che aveva già manifestato comportamenti ossessivi e minacciosi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Denuncia l'ex per stalking a Cisterna di Latina, lui continua a chiamarla mentre lei è dagli agenti: arrestato

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