Arrestato per stalking | segue e chiama la ex anche mentre lei è in commissariato a denunciarlo

Da latinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Cisterna per atti persecutori. Durante l’episodio, ha seguito e chiamato ripetutamente l’ex compagna anche mentre lei si trovava nel commissariato a presentare denuncia. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. La donna aveva già segnalato comportamenti molesti da parte dell’uomo, che sono continuati anche durante le procedure di denuncia.

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Ha continuato a seguire e chiamare la ex anche nel momento in cui lei era all’interno del Commissariato a denunciarlo: un giovane di 27 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, a Cisterna per atti persecutori nei confronti appunto della ragazza con cui aveva avuto una relazione.E’ stata la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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