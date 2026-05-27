In un cortile interno di Roma, tra palazzine di inizio Novecento, Tinti e Rapone spiegano perché il ridere è una cosa seria. La scena si svolge mentre si aspetta che il set fotografico sia pronto, in un ambiente che trasmette un senso di decadenza e storia. La conversazione si concentra sul valore del sorriso e della comicità, presentati come strumenti di espressione e riflessione. La location e l’atmosfera contribuiscono a sottolineare il legame tra humor e contesto sociale.

Roma ci accoglie con la sua solita, indolente bellezza, indifferente allo scorrere del tempo. Siamo seduti in un cortile interno, circondati da fatiscenti palazzine di inizio ’900, in attesa che il set fotografico sia pronto. Davanti a me, tra i vassoi di un pranzo da consumare senza fretta, ci sono Daniele Tinti e Stefano Rapone. C’è aria di bilanci. I due stand-up comedian e padroni di casa di Tintoria, il podcast comedy più influente d’Italia, sembrano trovarsi su un crinale: da una parte la strada percorsa, dall’altra l’orizzonte di un cambiamento che appare tanto necessario quanto inevitabile. «Sentiamo tutti e due la responsabilità di essere cresciuti, e quella di continuare a fare una cosa bella», afferma Tinti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dentro Tintoria, Tinti e Rapone ci raccontano perché ridere è una cosa seria

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