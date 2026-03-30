Allerta seria sughi pronti ritirati dal mercato | Cosa c’era dentro Shock

Un’allerta alimentare ha portato al ritiro di sughi pronti e ragù in vasetti di vetro distribuiti in diverse regioni italiane. La comunicazione riguarda prodotti specifici, senza indicare marchi o dettagli sui lotti coinvolti. Le autorità sanitarie hanno avviato le verifiche necessarie e consigliato ai consumatori di evitare l’uso di questi prodotti.

Si estende in Italia l’ allerta alimentare legata a sughi pronti e ragù in vasetti di vetro oggetto di richiamo precauzionale. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, nuovi prodotti di diversi marchi sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio fisico dovuto alla potenziale presenza di corpi estranei all’interno dei contenitori. L’intervento arriva a breve distanza da una prima segnalazione che aveva già interessato un ragù vegetale biologico e rientra nelle attività di controllo dedicate alla sicurezza alimentare. Il richiamo riguarda lotti specifici distribuiti sul territorio nazionale, con l’invito alla massima prudenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allerta seria, sughi pronti ritirati dal mercato: “Cosa c’era dentro”. Shock Articoli correlati Sughi pronti e ragù in vetro ritirati dal commercio per corpi estranei nei vasetti: si allarga l’allertaIl Ministero della salute ha annunciato il richiamo di altri marchi e lotti di sughi e ragù venduti in vasetti di vetro a causa di un rischio fisico... Allerta alimentare, ritirati dal mercato: “Rischio tossine”. Problema serioIl Ministero della Salute ha pubblicato una segnalazione urgente sul portale dedicato ai richiami, disponendo il ritiro dal mercato di un prodotto...