Dentro o fuori per Vlahovic | la mossa della Juventus | CM

Da calciomercato.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contratto di Vlahovic scade il 30 giugno. Dopo aver segnato una doppietta nel derby, il giocatore è al centro di discussioni sul rinnovo. La Juventus non ha ancora annunciato un accordo, mentre la società valuta le strategie future. Luciano Spalletti continuerà a guidare la squadra, nonostante la mancata qualificazione alla Champions League.

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Il centravanti serbo, autore di una doppietta nel derby, è in scadenza il prossimo 30 giugno: le ultime sul rinnovo Luciano Spalletti resterà sulla panchina della Juventus malgrado il mancato quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League. La conferma è arrivata anche dal Ceo Comolli,  dopo le parole pre e post derby del tecnico che ha rilanciato sul progetto alla guida dei bianconeri. Le ultime sul rinnovo di Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico di Certaldo chiede maggiore influenza sul mercato e sponsorizza da mesi il rinnovo di Dusan Vlahovic, che però si complica per la ‘Vecchia Signora’ senza l’accesso all’Europa più blasonata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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