La Juventus in attesa di Vlahovic fa spesa in casa Real | CM

La Juventus sta monitorando diversi giocatori del Real Madrid per rafforzare la rosa, in attesa di conoscere il futuro di un attaccante serbo. La società valuta le opzioni disponibili all’interno del club spagnolo, senza ancora aver definito dettagli concreti. La trattativa resta aperta, con le parti che continuano a seguire gli sviluppi. Nel frattempo, il giocatore serbo non è ancora certo di rimanere o partire.

Mentre il futuro del serbo rimane in bilico, la Juve valuta diversi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate Il CEO Comolli ha rinviato a fine campionato ogni decisione su Dusan Vlahovic, con il centravanti serbo in scadenza e che nelle ultime settimane ha aperto al rinnovo con la Juventus. Gonzalo Garcia nel mirino della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il destino del numero nove rimane comunque in bilico, con il club bianconero che non vuole svenarsi sull’ingaggio e non è intenzionato ad andare oltre a un’offerta da 5-6 milioni netti a stagione. La partita è aperta, con il giocatore che al momento non ha ricevute altre proposte allettanti in grado di far saltare il banco.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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