Scabec Errico FI | In arrivo i pagamenti ai Comuni sanniti ma serve accelerare

Un consigliere regionale di Forza Italia ha segnalato ritardi nei pagamenti ai Comuni sanniti relativi al progetto BSB “Borghi Salute e Benessere”. In risposta a questa richiesta, l’ente responsabile ha comunicato che i pagamenti sono in arrivo, ma ha sottolineato la necessità di accelerare le procedure per rispettare le tempistiche previste. La questione riguarda l’erogazione di fondi destinati ai Comuni coinvolti nel progetto.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito della nota inviata dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico in merito ai ritardi nell’erogazione dei fondi del progetto BSB “Borghi Salute e Benessere”, è giunta una risposta da parte di Scabec S.p.A., che apre a una prossima liquidazione delle somme dovute ai Comuni. Nella comunicazione ufficiale, la società chiarisce che il progetto ha coinvolto complessivamente 334 Comuni campani, aggregati in 37 reti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne. L’intervento è stato sostenuto attraverso due distinte linee di finanziamento, il Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT) e il PR FESR Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scabec, Errico (FI): “In arrivo i pagamenti ai Comuni sanniti, ma serve accelerare” TPL Benevento, Errico (FI): “Tutela dei lavoratori e accelerare il subentro di AIR Campania”Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico interviene sulla vicenda che sta interessando il servizio di...