Piccoli Comuni | al via il piano shock per salvare i servizi pubblici

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato un piano di reclutamento centralizzato rivolto ai piccoli comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. L'obiettivo è rafforzare i servizi pubblici offerti in queste aree attraverso nuove assunzioni. La misura interessa i comuni che beneficeranno di nuove risorse per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi forniti ai cittadini.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato un piano di reclutamento centralizzato per potenziare i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, con una scadenza fissata al 15 aprile 2026 per le candidature degli enti locali. L’iniziativa si muove in un contesto di emergenza amministrativa, dove circa 53.000 dipendenti operano attualmente nelle piccole municipalità. Questo numero, tuttavia, sta calando progressivamente negli ultimi anni, creando un vuoto di competenze che rischia di paralizzare i servizi essenziali nei centri più piccoli. La strategia prevede che la Commissione Ripam gestisca l’intera selezione su scala nazionale, sollevando i singoli comuni dall’onere di organizzare concorsi individuali, spesso difficili da gestire per mancanza di risorse umane e tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli Comuni: al via il piano shock per salvare i servizi pubblici Videosorveglianza e sicurezza nei piccoli Comuni dell'Irpinia, tra fondi pubblici e territorioÈ precisamente da questa consapevolezza che muove l'intero impianto dell'operazione odierna. 13 milioni per gli scuolabus: il piano per i piccoli comuniLa Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato oltre 13 milioni di euro per garantire il trasporto scolastico nei piccoli comuni della regione,... Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Fondo piccoli comuni: pubblicato l’avviso, istanze entro il 29 marzo; Smart working e piccoli comuni: il contributo dei Nomadi Digitali in Commissione; Pensionati all’estero, da FdI tasse al 4% per chi rientra nei piccoli Comuni; Reti d'impresa, il Lazio aumenta i fondi per i piccoli comuni della regione. Concorso piccoli Comuni 2026: al via la prima faseManifestazioni di interesse dei comuni fino a 5mila abitanti per partecipare al concorso per l'assunzione di personale con competenze in digitalizzazione ... fiscoetasse.com Concorso Ripam per piccoli comuni, scadenza imminente per gli Enti: cosa prevedeScade il 15 aprile il termine per i piccoli Comuni per candidarsi al bando Ripam, con il fine di reclutare personale nella PA locale ... quifinanza.it Fotovoltaico, Fiazza: “Attenzione ai piccoli Comuni già carichi di infrastrutture” facebook Maltempo, l’allarme dei Piccoli Comuni: “Appennino isolato, il Governo venga subito” x.com