Deludenti e con contratti pesanti come macigni La scure dell’austerity pronta a calare sulla rosa

Il centrocampo è al centro dei cambiamenti, con numerosi giocatori sotto osservazione. Sono previsti trasferimenti e rinnovi di contratti, alcuni con clausole pesanti. La rosa subirà modifiche anche a causa delle condizioni contrattuali dei calciatori. La società sta valutando le opzioni disponibili per alleggerire il monte ingaggi e ristrutturare la squadra. La situazione riguarda soprattutto i contratti più onerosi, che potrebbero essere risolti o rinegoziati.

Un reparto nel quale sono previsti tanti cambiamenti è il centrocampo, non solo per i rendimenti dei singoli, ma anche per i risvolti contrattuali degli stessi. Nel dettaglio, ecco i centrocampisti con annesse prospettive. ADAMO 4: non ha lasciato traccia, mai un affondo vincente, un dribbling, un assist. Impiegato stranamente a sinistra da Donadoni, le cose non sono migliorate con D’Angelo. È uno dei flop del mercato di gennaio, costato ben 400mila euro dal Cesena. Ha un contratto fino al 2028, ma sarebbe complicato optare per la sua conferma. NAGY 5: la brutta copia del giocatore ammirato nelle due stagioni precedenti. Mai determinante, costantemente in affanno nelle due fasi, ha un contratto fino al 2027, potrebbe seguire D’Angelo al Modena, se il club canarino tessererà l’Omone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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