A Bergamo si parla molto dell’arrivo di Charles De Ketelaere, considerato il grande colpo di mercato dell’Atalanta. L’attaccante, proveniente dal Belgio, è arrivato con aspettative elevate, anche se finora non ha dimostrato il rendimento sperato nel suo percorso in Italia. La società nerazzurra punta su di lui per cambiare marcia in attacco, mentre i tifosi attendono di vederlo all’opera con maggiore continuità.

La stella di Charles De Ketelaere non ha mai brillato sul palcoscenico della ‘Scala del Calcio’. Dove è stato protagonista di una travagliata prima stagione italiana, nel 2022-23, nel Diavolo di Pioli reduce dallo scudetto, quando, 21enne, era ancora troppo giovane e vulnerabile alla pressione di una piazza così importante. Un anno da dimenticare, senza mai segnare in 32 presenze in rossonero. Poi il trasloco a Bergamo e la resurrezione in nerazzurro, con la vittoria in Europa League, le tante notti da ricordare in Champions e un positivo bottino personale triennale da trentadue reti e trentuno assist. Mai al Meazza, stadio rimasto tabù a livello realizzativo per il talento di Bruges.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Bergamo. L’Atalanta pronta a calare il jolly. De Ketelaere, ecco l’ex più atteso

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