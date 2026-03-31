Il Genoa affronterà la Juventus lunedì prossimo a Torino in una partita caratterizzata da numerose assenze a causa di impegni con la nazionale e di infortuni. L’allenatore De Rossi sta gestendo la rosa con cautela, cercando di preparare la squadra nonostante le difficoltà. La sfida si presenta con diverse assenze tra i giocatori disponibili per entrambe le squadre.

La sfida casalinga contro la Juventus, in programma per lunedì prossimo a Torino, si presenta con un Genoa ridimensionato dalle assenze nazionali e da problemi fisici. Il tecnico Daniele De Rossi ha preferito non rischiare i giocatori chiave durante la partita interna contro la formazione Primavera, vinta 3-0 grazie ai gol di Masini, Colombo e Onana. L’assenza più significativa riguarda Norton-Cuffy, che ha dovuto interrompere il ritiro con l’Under 21 inglese a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Questa situazione comporta inevitabilmente la sua mancata presenza nella trasferta torinese, lasciando aperta la possibilità di una rivalutazione per la successiva sfida contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genoa-Juve: assenze pesanti, De Rossi gestisce la rosa con prudenza estrema

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