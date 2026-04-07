La Direzione Distrettuale Antimafia ha sequestrato il cellulare di un uomo coinvolto nelle indagini, concentrandosi sulle chat con un ex sottosegretario. Contestualmente, si approfondiscono i collegamenti tra le conversazioni e le attività dell’indagato. La vicenda si inserisce nel quadro di un’indagine più ampia, nota come Hydra, e si registra un’accelerazione nelle operazioni investigative. I risultati delle analisi potrebbero portare a sviluppi prossimi.

Sequestrato il telefono di Caroccia. Obiettivo: chat e messaggi tralui e Delmastro prima della nascita della "5 Forchette". I pm dell’Antimafia di Roma hanno disposto ieri il sequestro del cellulare di Caroccia padre, indagato in quest’inchiesta assieme alla figlia Miriam, per riciclaggio e fittizia intestazione di beni. Gli inquirenti, che hanno affidato l’attività tecnica alla Guardia di Finanza, puntano a ricostruire, analizzando chat e messaggi, la genesi della Srl e anche i rapporti intercorsi tra Caroccia – che da febbraio sta scontando una condanna definitiva a 4 anni di carcere – e gli azionisti che il 16 dicembre del 2024 firmarono... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Delmastro, la Dda sequestra il cellulare di Caroccia. Si cercano le chat dell’uomo dei Senese con l’ex sottosegretario

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la societàProsegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al...

Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”.

Temi più discussi: Caso Delmastro, indagine società Caroccia: 'Usati soldi clan Senese'; Caso Delmastro, per la Dda il denaro del clan Senese finiva nelle società dei Caroccia; Caso Delmastro, indagine sulle società della famiglia Caroccia: Così reinvestivano i soldi del clan Senese nel locale Bisteccheria d'Italia; Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte.

Caso Delmastro, la Dda sequestra il cellulare di Caroccia. Si cercano le chat dell’uomo dei Senese con l’ex sottosegretarioSequestrato il telefono di Caroccia. Obiettivo: chat e messaggi tralui e Delmastro prima della nascita della 5 Forchette. lanotiziagiornale.it

Caso Delmastro, sequestrato cellulare a Caroccia: a setaccio chat e messaggiL’uomo ora si trova in carcere a Viterbo con una condanna a 4 anni per reati di mafia. È indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni per quanto riguarda la ... tg24.sky.it

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la società x.com

Andrea Delmastro, Le 5 Forchette srl e la condanna di Caroccia. La cronologia del caso ricostruita da Nello Trocchia, nell'inchiesta di Carlo Marsilli facebook