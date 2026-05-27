La Procura di Roma ha richiesto alla Giunta della Camera l’autorizzazione a acquisire le chat tra un deputato e un imprenditore detenuto per riciclaggio. Le conversazioni coinvolgono l’ex sottosegretario alla Giustizia e sono state inviate nell’ambito di un’indagine su un clan criminale.

La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e l’ imprenditore Mauro Caroccia, in carcere per riciclaggio nell’ambito di un’ inchiesta sul clan Senese. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata da fonti parlamentari. Delmastro è stato socio del ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ insieme a Miriam Caroccia, figlia dell’imprenditore. Delmastro in Antimafia: “Io vittima, non sapevo chi fosse Caroccia”. Ieri il deputato di Fratelli d’Italia si è presentato davanti alla Commissione parlamentare Antimafia per riferire sulla sua partecipazione nella società ‘Bisteccheria d’Italia’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delmastro e le chat con Caroccia, i pm chiedono l’autorizzazione alla Camera per acquisirle

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