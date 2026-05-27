Delmastro e le chat con Caroccia i pm chiedono l’autorizzazione alla Camera per acquisirle

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Roma ha richiesto alla Giunta della Camera l’autorizzazione a acquisire le chat tra un deputato e un imprenditore detenuto per riciclaggio. Le conversazioni coinvolgono l’ex sottosegretario alla Giustizia e sono state inviate nell’ambito di un’indagine su un clan criminale.

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La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e l’ imprenditore Mauro Caroccia, in carcere per riciclaggio nell’ambito di un’ inchiesta sul clan Senese. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata da fonti parlamentari. Delmastro è stato socio del ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ insieme a Miriam Caroccia, figlia dell’imprenditore. Delmastro in Antimafia: “Io vittima, non sapevo chi fosse Caroccia”. Ieri il deputato di Fratelli d’Italia si è presentato davanti alla Commissione parlamentare Antimafia per riferire sulla sua partecipazione nella società ‘Bisteccheria d’Italia’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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