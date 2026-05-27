Il Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, per diffamazione nei confronti degli ex legali di un imputato nel procedimento per il delitto di Garlasco. La decisione riguarda le accuse di dichiarazioni diffamatorie fatte dall’avvocato in relazione a un procedimento giudiziario precedente. L’udienza preliminare è fissata per una data futura. Lovati dovrà rispondere delle accuse in un procedimento penale.

Il Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio Massimo Lovat i, ex difensore di Andrea Sempio, per la presunta diffamazione dei legali dello Studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi, ai quali aveva attribuito la “macchinazione” e la “manipolazione organizzata” dietro la prima inchiesta del 2016-17 contro il commesso di Vigevano per il delitto di Garlasco. Udienza pre-dibattimentale lampo martedì davanti alla terza sezione penale: pochi minuti per respingere la richiesta dell’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Lovati, di sospendere il processo al 73enne di Vigevano in attesa di vedere gli sviluppi processuali dell’inchiesta pavese su Sempio, e fissare l’inizio del processo per il 14 settembre alle ore 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Lovati rinviato a giudizio per diffamazione degli ex legali di Stasi

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DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione

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