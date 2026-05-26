Delitto di Garlasco Massimo Lovati rinviato a giudizio per diffamazione
Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio di Massimo Lovati, ex legale di Sempio, per diffamazione. Lovati è accusato di aver pronunciato frasi offensive nei confronti di un’altra persona. Il processo sarà aperto nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo le indagini condotte dagli inquirenti e l’analisi delle prove raccolte. I dettagli dell’accusa riguardano dichiarazioni ritenute diffamatorie, che saranno oggetto di discussione in aula.
Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza pre-dibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano, reduce da una fallimentare campagna politica come candidato sindaco della sua città, è accusato di diffamazione ai danni dello Studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi.,, La prima udienza è stata fissata per il 14 settembre alle ore 9, dopo che Lovati e il suo legale hanno deciso di non patteggiare e non scegliere riti alternativi come la messa alla prova o l'abbreviato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione
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#Garlasco, #Sansonetti a #Mattino5 su #intercettazioni: Non mi sembrano prove, francamente. Possono al massimo essere indizi(..)3 giorni prima può essere del 16, oppure(..)del giorno del giorno del delitto(..)Stiamo ripetendo(..)il processo a Stasi(..) Ascolt x.com
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