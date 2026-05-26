Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti degli ex legali dello Studio Giarda, che rappresentavano un ex imputato coinvolto in un caso di omicidio. Lovati aveva accusato gli avvocati di aver orchestrato una “macchinazione” e una “manipolazione organizzata” relativa a un'inchiesta del 2016-2017 contro un commesso di Vigevano. Il processo si terrà nei prossimi mesi.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato rinviato a giudizio per diffamazione dei legali dello Studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi, ai quali ha attribuito la “macchinazione” e la “manipolazione organizzata” dietro la prima inchiesta del 2016-17 contro il commesso di Vigevano. Nella breve udienza filtro pre-dibattimentale, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Lovati, di sospendere il procedimento “in attesa del giudizio nei confronti di Sempio” per l’omicidio di Chiara Poggi. Il processo inizierà dopo l’estate, il prossimo 14 settembre alle ore 9. Per Lovati il rinvio a giudizio era “chiaro” e “un percorso obbligato” nel momento in cui ha scelto di non patteggiare e non chiedere riti alternativi come l’abbreviato o la messa alla prova, ha spiegato dopo l’udienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco: Lovati a processo per diffamazione di ex legali Stasi: "Percorso obbligato"

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