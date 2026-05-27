Un consulente ha dichiarato che Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, non avrebbe opposto resistenza e sarebbe morta in pochi minuti. La notizia arriva con il coinvolgimento di un nuovo indagato, Andrea Sempio, nel caso ancora aperto. La testimonianza si basa su analisi investigative, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle prove raccolte.

Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, delitto per il quale ora c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio, non si sarebbe difesa e sarebbe morta “in pochi minuti”. A dirlo è uno dei consulenti dello stesso Sempio. Il cadavere di Chiara Poggi non mostra “alcuna lesività da difesa, attiva o passiva” perché “mancano, in particolare, ferite profonde o fratture” alle braccia che sarebbero “coerenti” con il tentativo di parare “colpi inferti con un martello”. È quanto sostiene il dottor Sabino Pelosi, medico legale incaricato dalla difesa di Andrea Sempio, nelle conclusioni della consulenza di parte che gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno depositato telematicamente alla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, consulente Sempio: “Chiara Poggi morta in pochi minuti”

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Delitto Garlasco, le incongruenze di Marco Poggi - 1mattina News 08/05/2026

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