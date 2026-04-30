Un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario legato al delitto di Garlasco ha dichiarato di non aver mai frequentato la vittima, Chiara Poggi. Ha riferito di essere rimasto sorpreso dall’ipotesi di un movente sessuale, spiegando che non comprende le motivazioni alla base dell’accusa. La sua testimonianza si concentra sul fatto di non aver mai avuto rapporti con la ragazza e sulla sua estraneità ai fatti contestati.

Andrea Sempio “non riesce a capacitarsi di questo movente sessuale. Lui mi dice, ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso di sociali, specifico dato il movente, non si capisce da dove deducano un movente sessuale, visto che lui non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi, era a lavorare”. Lo dichiara Angela Taccia, una delle legali che assiste il nuovo indagato per il delitto di Garlasco, commentando le nuove rivelazioni della procura di Pavia, che ha ricostruito il movente e la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. “Dobbiamo aspettare perchè finchè non abbiamo gli atti...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi”

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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