L’arma del delitto? Garlasco la rivelazione del consulente Capra | Chiara Poggi uccisa così

Il consulente Capra ha affermato che l’arma del delitto di Garlasco è stata individuata come l’oggetto utilizzato per uccidere Chiara Poggi. La questione dell’arma rimane un tema centrale nel caso, che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Si riprende così l’attenzione sulla scena del delitto e sui dettagli che potrebbero aver contribuito all’indagine.

Si torna a parlare dell’ arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. A distanza di 19 anni, l’oggetto utilizzato per uccidere la giovane resta ancora senza un’identificazione certa. Fin dall’inizio delle indagini, gli esperti hanno ipotizzato che si trattasse di un oggetto metallico. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella del martello, anche perché un utensile simile risulterebbe mancante dalla villetta di Garlasco dopo il delitto. Il mistero sull’ arma del delitto è tornato d’attualità dopo le dichiarazioni della difesa di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso con Stasi o con ignoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’arma del delitto?”. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: “Chiara Poggi uccisa così” Articoli correlati Leggi anche: Garlasco, il consulente Capra: “L’arma del delitto? L’assassino non ha avuto il tempo di usare più oggetti” Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007. Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025 Aggiornamenti e notizie su Chiara Poggi Temi più discussi: Garlasco, Liborio Cataliotti ha idee molto chiare sull'arma del delitto: L'abbiamo identificata, la svolta; Individuata la possibile arma del delitto di Garlasco, è compatibile con le ferite: parla la difesa di Sempio; Garlasco, colpo di scena: ecco la possibile arma che ha ucciso Chiara Poggi; Garlasco, possibile svolta sull’arma del delitto: Compatibile con le ferite. L’arma del delitto?. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: Chiara Poggi uccisa cosìSi torna a parlare dell’arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di ... thesocialpost.it Delitto di Garlasco, la certezza del team Sempio sull’arma usata per uccidere ChiaraLa dinamica del delitto di Garlasco e l'arma con cui è stato uccisa Chiara Poggi: la nuova certezza sull'omicidio della ragazza. newsmondo.it L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti”. @paolofrosina x.com La decisione dopo le denunce e gli esposti dei legali della famiglia presentati per la tempesta mediatica scatenata dalla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi con al centro Andrea Sempio - facebook.com facebook