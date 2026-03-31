Un gruppo di celebrità, tra cui Madonna, Gracie Abrams e John Legend, ha firmato una lettera aperta pubblicata su Change, richiedendo la chiusura immediata di un centro di detenzione gestito dall’ICE. La petizione raccoglie decine di firme di artisti che si oppongono alla gestione della struttura. Nessun dettaglio sui motivi specifici o sui numeri coinvolti sono stati resi noti.

Madonna, Gracie Abrams, John Legend e decine di altre star si sono unite per una lettera aperta, pubblicata su Change.com, in cui chiedono la chiusura immediata di un centro di detenzione dell’ ICE a Dilley, in Texas. Nell’appello, sostenuto anche da Billy Porter, Brandi Carlile, Darren Criss, le Indigo Girls, Kesha, King Princess, Lance Bass, MUNA, Sara Bareilles e altri, i firmatari iniziano sottolineando: «Nessun bambino dovrebbe essere rinchiuso in un centro di detenzione per immigrati». La petizione delle star contro l’ICE. «Noi sottoscritti chiediamo l’immediata chiusura del Dilley Immigration Processing Center, un centro di detenzione per famiglie dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Texas, e la fine della detenzione di bambini e famiglie», prosegue la dichiarazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna, Gracie Abrams, John Legend e altre star firmano una petizione per la chiusura immediata di un centro di detenzione dell’ICE

Articoli correlati

Leggi anche: Gracie Abrams pronta a debuttare come attrice in “Please” di Halina Reijn

Violati i diritti umani al centro di detenzione dell’Ice a MinneapolisGuerra incivile Un giudice ordina il rilascio del piccolo Liam Conejo Ramos, di 5 anni.

Aggiornamenti e notizie su Gracie Abrams

Madonna, Gracie Abrams, John Legend e altre star firmano una petizione per la chiusura immediata di un centro di detenzione dell’ICEMadonna, Gracie Abrams, John Legend e decine di altre star si sono unite per ... msn.com

Madonna, Gracie Abrams & More Call for ICE Detention Center ClosureChildren belong in schools and on playgrounds, not in detention centers, reads their open letter. msn.com