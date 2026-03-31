Messico la presidente contro i centri di detenzione ICE | Chiediamo il rispetto dei diritti umani

La presidente del Messico ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo ai centri di detenzione gestiti dall’ICE, chiedendo il rispetto dei diritti umani. Questa presa di posizione arriva in risposta alle numerose morti che si sono verificate nei centri di detenzione, sollevando preoccupazioni a livello internazionale. La questione riguarda la condizione dei detenuti e le responsabilità delle autorità coinvolte nella gestione di queste strutture.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di rispondere alle continue morti che si stanno registrando nei centri di detenzione dell’ICE. Quello di Jose Guadalupe Ramos-Solano, deceduto la settimana scorsa in un centro ad Adelanto non è il primo e, nello specifico di questa struttura, si registra come il quarto. Per questa ragione il governo messicano ha intrapreso azioni legali, contestando le condizioni incostituzionali del centro. Sheinbaum contesta l’inosservanza dei diritti umani nei centri detentivi dell’ICE. Sheinbaum, la presidente messicana, ha affermato che presenterà rapporto formale alla Commissione interamericana sulle condizioni di detenzione dei migranti nei centri ICE. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Messico, la presidente contro i centri di detenzione ICE: «Chiediamo il rispetto dei diritti umani» Articoli correlati Violati i diritti umani al centro di detenzione dell’Ice a MinneapolisGuerra incivile Un giudice ordina il rilascio del piccolo Liam Conejo Ramos, di 5 anni. Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Messico, presentata la legge generale contro il femminicidio; Messico: la presidente Claudia Sheinbaum dichiara che aziende private a Cuba, tra cui catene alberghiere, hanno contattato Pemex per l'acquisto di petrolio; Biodiversità e acqua a rischio: le proteste contro i Mondiali in Messico* - Unimondo; Sheinbaum a Trump: Il tuo Golfo d’America si chiama Golfo del Messico. Messico, la presidente contro i centri di detenzione ICE: «Chiediamo il rispetto dei diritti umani»La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di rispondere alle continue morti che ... msn.com la Repubblica. . Le pelli di coccodrillo, pitone, varano, importate illegalmente in Italia dal Messico e dagli Stati Uniti e destinate poi alle lavorazioni per conto di alcun grandi marchi dell’abbigliamento di lusso. I finanzieri del comando provinciale di Roma, in col facebook Sheinbaum a Trump, 'è il Golfo del Messico e non d'America' x.com