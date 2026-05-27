Degustazioni tra i crinali Un’estate di Borghi Divini

Tra giugno e settembre torna l’evento ‘Borghi Divini’ con degustazioni, incontri e musica nei borghi più belli dell’Appennino bolognese. L’iniziativa propone un percorso tra enogastronomia e spettacoli, coinvolgendo diverse località della zona. La manifestazione si svolge durante l’estate, offrendo ai visitatori un’occasione di scoperta tra i paesaggi e le tradizioni locali. Non sono stati indicati dettagli su date precise o partecipanti.

La prossima estate, tra giugno e settembre, torna ’Borghi Divini’, un percorso suggestivo fatto di incontri, degustazioni, enogastronomia e appuntamenti musicali, che si snoda attraverso i borghi più belli dell’ Appennino bolognese. La prima tappa è prevista per il 20 giugno a Monghidoro, una delle new entry di questa edizione, con a seguire altre dodici serate, tutte a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotasi, venerdì o sabato, dalle 18 fino a tarda serata. Oltre al Comune di Monghidoro, saranno coinvolti anche San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Monzuno, Pianoro e Loiano, con diverse località toccate in ognuno dei sei Comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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