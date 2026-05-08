Degustazioni e momenti d’incontro ‘Colli Divini’ in rampa di lancio

Si avvicina un evento dedicato agli amanti del vino, con degustazioni e occasioni di confronto tra appassionati. L’iniziativa mira a promuovere la socialità attraverso momenti di aggregazione e scoperta di nuove etichette. L’appuntamento si svolgerà in un’area dedicata, con spazi pensati per favorire lo scambio tra i partecipanti e l’approfondimento delle caratteristiche delle diverse varietà.

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Il vino torna protagonista tra degustazioni e momenti di incontro, per celebrare insieme il piacere della condivisione. Così il territorio di Monte San Pietro si conferma cuore pulsante dell’enologia emiliana ospitando la seconda edizione di Colli Divini, il grande evento che prenderà vita nella splendida cornice dell’Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano e in programma nel fine settimana del 16 e 17 maggio. Partendo dal prezioso patrimonio dell’esperienza cinquantennale della sagra del vino, la manifestazione si rinnova in un format contemporaneo che fonde eccellenza produttiva, cultura e valorizzazione del paesaggio, trasformando la location in un salotto a cielo aperto in cui storia e sapori si legheranno insieme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Degustazioni e momenti d’incontro ‘Colli Divini’ in rampa di lancio Notizie correlate Leggi anche: "Rampa di Lancio", standup a Casa della Rampa QJmotor Srk 421 RR: la media supersportiva in rampa di lancioIl segmento delle sportive di media cilindrata si prepara ad accogliere una nuova, temibile contendente. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Degustazioni e momenti d’incontro ‘Colli Divini’ in rampa di lancio; Il Giro del Vescovado torna il 2 maggio: passeggiata tra vigne, degustazioni e convivialità nei Colli Tortonesi; Un successo il Giro del Vescovado organizzato da Incontri Divini. Degustazioni e momenti d’incontro ‘Colli Divini’ in rampa di lancioPercorsi guidati, convegni, street food e cene esclusive. La sindaca Monica Cinti:. Eccellenze in vetrina. ilrestodelcarlino.it Buongiorno cuccioli “L” 52 giorni Leuco’ dei colli divini, BSPD, colorazione foglia secca Genitori testati, visite oculistiche #allevamentodeicollidivini #collidivinikennel facebook