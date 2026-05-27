Il presidente della Regione Puglia ha incontrato ieri i rappresentanti di Ansaldo per discutere del progetto di acquisizione dello stabilimento ex AC Boilers a Gioia del Colle. L'incontro si è svolto presso un ente regionale e ha coinvolto anche il sindaco del Comune interessato. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti della discussione o sui prossimi passi. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale della Regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, hanno incontrato ieri mattina i vertici di Ansaldo Energia, che hanno illustrato il progetto di acquisizione dello stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le intenzioni dall’azienda, che ha confermato lo sviluppo produttivo del sito e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il progetto, già al centro delle interlocuzioni istituzionali e sindacali avviate nelle scorse settimane, prevede infatti la tutela dei lavoratori attualmente occupati e un programma di investimenti finalizzato al rilancio e allo sviluppo delle attività industriali dello stabilimento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Decaro-Di Sciascio, incontro con Ansaldo su progetto di acquisizione dello stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle Ieri

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