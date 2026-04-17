Il futuro dello stabilimento Ac Boilers e l' accordo con Ansaldo Energia | cosa prevede il piano per il rilancio

L’accordo firmato ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguarda lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle e coinvolge 120 lavoratori ex dipendenti dell’azienda. Il piano prevede interventi specifici per il rilancio dello stabilimento e la collaborazione con Ansaldo Energia. La firma dell’intesa ha suscitato interesse tra i presenti, che attendono sviluppi concreti sul futuro della fabbrica.

L'accordo sottoscritto ieri al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha restituito speranza ai 120 lavoratori ex Ac Boilers di Gioia del Colle. Questa mattina, all'interno dello stabilimento, si è tenuta un'assemblea con sindacati e rappresentanti delle istituzioni per parlare di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Cinquanta milioni per rilanciare lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle: c'è l'intesa con Ansaldo EnergiaDopo mesi di incertezza e il silenzio seguito al fallimento dell'ultimo tentativo di cessione, si apre finalmente una nuova prospettiva per lo... Meloni in Etiopia, cosa prevede il Piano Mattei in Africa tra energia e migrazioniGiorgia Meloni è volata in Africa, disertando la conferenza di Monaco con i leader europei. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ansaldo Energia pronta ad acquisire lo stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle; Ansaldo Energia: ricavi miliardari, ma tra esternalizzazioni e macchinari vecchi il futuro a Genova è a rischio; Cinquanta milioni per rilanciare lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle: c'è l'intesa con Ansaldo Energia; Sindacati, incontro urgente con direzione sul futuro Ansaldo Genova. Ansaldo Energia pronta ad acquisire l’ex AC Boilers di Gioia del Colle: investimento da 50 milioni per il rilancio industrialeBARI - Un nuovo passaggio decisivo per il futuro industriale dello stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle. Ansaldo Energia ha ufficializzato la volontà di acquisire il sito, aprendo così una pr ... giornaledipuglia.com Ansaldo Energia pronta ad acquisire lo stabilimento ex AC Boilers di Gioia del ColleDi Sciascio: Con un investimento di 50 milioni di euro si riapre una prospettiva industriale per il sito e per i lavoratori L’annuncio di oggi rappresenta una svolta importante e concreta per il fut ... trmtv.it Gioia del Colle, Sofinter: accordo con Ansaldo Energia Nocco (FdI): “Segnale concreto per il territorio e per l’intero sistema industriale pugliese” facebook