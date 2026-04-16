Cinquanta milioni per rilanciare lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle | c' è l' intesa con Ansaldo Energia

Dopo mesi di silenzio e di incertezza, è stata raggiunta un'intesa per la riqualificazione dello stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle, coinvolgendo una somma di 50 milioni di euro destinata al rilancio. La decisione è stata presa in accordo con Ansaldo Energia, e riguarda la tutela dei 120 lavoratori dell'impianto. La notizia segna una svolta rispetto al fallimento dell’ultimo tentativo di cessione.

Dopo mesi di incertezza e il silenzio seguito al fallimento dell'ultimo tentativo di cessione, si apre finalmente una nuova prospettiva per lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle, e per i suoi 120 lavoratori. Questa mattina, al tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Ac Boilers, nessuna certezza sul futuro dei lavoratori: presidio di protesta notturno a Gioia del colleUna parte dei 130 dipendenti del gruppo hanno montato una tenda all'esterno dello stabilimento, chiedendo certezze sul passaggio ad Az Impianti Tende... Ac Boilers, a Gioia del colle due giorni di presidio per la cessione saltata. La denuncia dei lavoratori: "Sussidi in ritardo"Lunedì e martedì si terrà un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, mentre i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore a livello... Altri aggiornamenti Ansaldo Energia pronta ad acquisire l’ex AC Boilers di Gioia del Colle: investimento da 50 milioni per il rilancio industrialeBARI - Un nuovo passaggio decisivo per il futuro industriale dello stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle. Ansaldo Energia ha ufficializzato la volontà di acquisire il sito, aprendo così una pr ... giornaledipuglia.com Ansaldo Energia pronta ad acquisire lo stabilimento ex AC Boilers di Gioia del ColleDi Sciascio: Con un investimento di 50 milioni di euro si riapre una prospettiva industriale per il sito e per i lavoratori L’annuncio di oggi rappresenta una svolta importante e concreta per il fut ... trmtv.it