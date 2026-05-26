A metà luglio, l’Inter si riunirà a Milano, poi partirà per un ritiro in Germania. Successivamente, la squadra svolgerà amichevoli contro il Karlsruhe e si sposterà in Asia e Australia per una tournée estiva. La preparazione prevede anche partite di allenamento e incontri con altri club, prima di riprendere la stagione ufficiale. La squadra si prepara così a un programma estivo ricco di impegni internazionali.

Inter News 24 L’Inter di Chivu si radunerà a metà luglio a Milano, poi partirà per il ritiro in Germania prima di volare in Asia e Australia. Arrivano delle novità per quel che riguarda la stagione che verrà dell’Inter. È stata infatti decisa un’altra amichevole in vista della preparazione estiva che attende i nerazzurri dopo le meritate vacanze. Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il piano per i prossimi mesi è ormai delineato: «Da oggi, al netto delle riunioni operative e della firma del contratto di Chivu, l’Inter può programmare la stagione. L’appuntamento è per il raduno del 14-15 luglio a Milano, senza i 7-8 giocatori che parteciperanno al Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, ecco il programma estivo: amichevole col Karlsruhe e tournée di lusso

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