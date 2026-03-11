Il raduno del Jaguar Club Italia arriva in Trentino | dove e quando sarà

Il Jaguar Club Italia organizza un raduno in Trentino il 18 e 19 aprile. I soci si riuniranno a Levico Terme e proseguiranno a Base Tuono nel pomeriggio di sabato. La domenica mattina sarà dedicata a una visita ai musei etnografici di Luserna, situati nella val di Cembra. L’evento coinvolge i partecipanti in attività di guida e visite culturali nella regione.

Il 18 e 19 aprile, i soci del Jaguar Club Italia parteciperanno a un evento dinamico che li porterà da Levico Terme a Base Tuono il sabato e la domenica mattina a Luserna per visitare i musei etnografici della val di Cembra. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 349 1617833. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Red carpet per le Jaguar con le auto da tutta Italia, Fermo in vetrina con il raduno: c’è la E-Type di Diabolik«Il mio sogno era quello di poter organizzare un raduno di sole Jaguar – racconta Fausto Tronelli, presidente della Scuderia Marche – ma volevo abbinarci qualcosa di altrettanto bello e ho pensato ad ... corriereadriatico.it